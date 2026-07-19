Братья Тейт, обвиняемые в сексуальных преступлениях, арестованы в США по запросу Великобритании

Братья Эндрю и Тристан Тейт были арестованы в субботу, 18 июля, федеральными властями в Майами (штат Флорида, США). Как пишет Associated Press, задержание произведено Службой федеральных маршалов США на основании засекреченного ордера в связи с запросом Великобритании об экстрадиции.

Британские власти добиваются выдачи братьев по делу о преступлениях сексуального характера и торговле людьми, которые, предположительно, совершались в 2010-2017 годах. В субботу Королевская прокурорская служба сообщила о предъявлении 38 новых обвинений, связанных еще с четырьмя предполагаемыми потерпевшими.

Ожидается, что в начале следующей недели братья Тейт предстанут перед федеральным судом в Майами.

Братья, имеющие гражданство США и Великобритании, отвергают все обвинения. Их адвокат назвал новое уголовное преследование попыткой сорвать поданные ими в США иски о клевете.

В 2022 году Эндрю и Тристан Тейт были арестованы в Румынии по подозрению в торговле людьми и других преступлениях. Из-за юридических и процессуальных сложностей рассмотрение этого дела до сих пор не началось. В 2025 году братьям разрешили покинуть Румынию, после чего они перебрались во Флориду.

Эндрю Тейт – ультраправый активист и инфлюенсер, известный своими антисемитскими и женоненавистническими высказываниями. Вместе с братом Тристаном он приобрел широкую известность благодаря публикациям в социальных сетях, пропагандирующим культ насилия, мужского превосходства и демонстративно роскошный образ жизни.

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