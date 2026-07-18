В ДВФУ предложили укреплять арктические дороги с помощью бактерий

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Специалисты Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) предложили перспективный способ упрочнения грунтов, который базируется на использовании микроорганизмов и облегчит возведение дорожной сети в северных районах страны.

Суть разработки заключается в биоцементации, за счет которой можно трансформировать сыпучий песок в крепкое основание, подходящее для прокладки дорог и возведения промышленных сооружений. Технология особенно актуальна для арктической зоны, так как из‑за постоянных процессов замерзания и оттаивания местные грунты склонны к деформациям, и инфраструктура требует регулярного восстановления.

В основе технологии — особые бактерии, полученные учеными из прибрежных почв и способные синтезировать карбонат кальция. При внесении в грунт вместе со специальным питательным раствором эти бактерии запускают процесс кристаллизации, в ходе которого формирующиеся кристаллы кальцита заполняют промежутки между песчинками и прочно связывают их, преобразуя рыхлую массу в твердую, камнеподобную структуру.

Проведенные лабораторные тесты подтвердили эффективность подхода — укрепленный грунт демонстрировал высокую прочность и устойчивость к размыванию водой.

У технологии достаточно широкий спектр возможного применения. Нефтегазовые предприятия, ведущие деятельность на арктическом шельфе, смогут использовать ее для упрочнения стенок скважин и регулирования прохождения воды в пластах — при этом без задействования химически агрессивных реагентов.

Еще одно важное преимущество методики — способность бактериального метода связывать опасные загрязнители, так как тяжелые металлы и радиоактивные компоненты переходят в нерастворимые минеральные соединения, которые не мигрируют в окружающую среду. Таким образом, разработка подходит и для рекультивации загрязненных участков.

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