 

«Слишком большие, чтобы быть частными»: правительство купит решающие доли в крупнейших частных компаниях РФ

18.07.2026, 19:19, Разное
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В правительстве Российской Федерации заявили, что крупнейшие отечественные частные компании приобрели особое стратегическое значение для экономики, в связи с чем частные лица «больше не могут играть доминирующую роль в структуре их владения». Комиссия Росимущества вскоре начнёт переговоры по покупке решающих долей уставного (акционерного) капитала.

Таким образом правительство планирует «защитить стратегически важный бизнес» и частично восполнить дефицит бюджета за счёт дивидендов.

«Уже очевидно, что рыночная экономика патологически больна разного рода кризисами и спонтанными дефицитами. При государственной помощи частникам такой случайности быть не может: здесь всё чётко распланировано, никаких неожиданностей, никаких сбоев, – пояснил член рабочей группы от министерства экономического развития. – Поэтому из соображений общей безопасности, из соображений в первую очередь благополучия граждан и самого бизнеса мы считаем, что эти компании слишком большие, чтобы быть частными».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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