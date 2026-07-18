 

Следователь из Новочебоксарска инициировал и раскрыл дело против самого себя

18.07.2026, 19:48, Разное
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В Чувашии завершилось расследование дела против старшего следователя Дмитрия Крутова, инициированное им самим. Он подозревался в получении взятки в размере 10 миллионов рублей.

Как сообщил источник в самом управлении, майор Крутов ещё в марте текущего года собственноручно написал рапорт на имя начальника, в котором указал на состав преступления в собственных действиях. Поводом послужило получение взятки от местного предпринимателя.

«Я решил не ждать, пока кто-то на меня стуканёт из коллег, – объяснил Крутов на заседании суда. – Я человек законопослушный. Увидел в своих действиях состав [преступления] – сразу же возбудил дело. Чтобы другим неповадно было, и чтобы план по раскрываемости не страдал».

В ходе следствия, которое Крутов вёл с поразительным усердием, ему удалось оперативно найти и передать в бюджет 397 тысяч рублей из 10-миллионной взятки. Суд, впечатлённый честностью подсудимого, приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Адвокат фигуранта настаивал на полном оправдании, но Крутов отказался от этой позиции, заявив, что «условный срок – это тоже результат, который идёт в статистику раскрываемости».

В кадровой службе МВД не оставили без внимания старания офицера и призвали его после погашения судимости через три года вернуться в полицию – тем более, что суд не запретил ему работать в органах правопорядка. В пресс-службе регионального управления, в частности, заявили: «Такие честные сотрудники нам нужны».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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