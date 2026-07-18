 

Бояре Гречкин и Рассолов научились заправлять моторные телеги квасом

18.07.2026, 18:48, Разное
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Днями и ночами Государь в сладких снах и наяву мечтает о том, как обеспечить горючим всех обладателей моторных телег в российском государстве. И хоть за десятилетия мер принималась тьма, включая запрет обладания автотранспортом, однако преодолеть прискорбный дефицит так и не удалось. Посему довелось обратиться к соли Земли Русской – народным очумельцам.

В палаты к Государю пожаловали выдающиеся учёные нашей земли – бояре Фёдор Рассолов и Савелий Гречкин, ранее неоднократно спасавшие Отечество или пытавшиеся сие сотворить. 

«Дорогой Государь! И хоть пришли мы к вам пешком, но это исключительно из-за соблюдения реализации программы «Физическая культура в каждое подворье». А так мы изобрели способ заставить всю Русь поехать, и достаточно недорогой», – пояснил боярин Гречкин, а боярин Рассолов молчаливо кивнул.

Учёные мужи в течение академического часа рассказали Императору всё о катализе и заверили, что все телеги в стране способны ездить на квасе. Это очень выгодно для казны каждого обладателя машины, ведь дефицита кваса в стране нет, а производить его легко в каждом крестьянском подворье. 

«И октановая единица сопоставима по качеству с нынешней горючкой. Я говорил, что не зря мы её понижаем», – воодушевлённо молвил боярин Рассолов.

Впечатлившись докладом русских учёных мужей, Государь дал поручение имперскому министру рукоделия и торга, графу Муторову, выделить площади под квасные мануфактуры и собирать с их владельцев наиболее низкие подати. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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