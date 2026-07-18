«Обижать Кимов никто не имеет права»: КНДР пригрозила ядерным ударом за уничтожение склада Wildberries

Глава КНДР Ким Чен Ын пригрозил вступлением в ядерную войну из-за удара ВСУ по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях.

По словам главы государства, глава российской компании Татьяна Ким приходится родственницей правящему клану КНДР, поэтому Пхеньян готов использовать все свои ресурсы для защиты её имущества.

«Дни военного диктатора Зеленского сочтены. Обижать Кимов никто не имеет права», – сказал глава КНДР.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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