Ученые выяснили, почему шимпанзе обожают собирать и прятать кристаллы

Результаты исследования показали, что тяга к кристаллам уходит корнями в глубокое эволюционное прошлое и зародилась еще до появления первых людей. Ученые провели серию экспериментов с приматами в заповеднике фонда Rainfer. Само исследование опубликовали в журнале Frontiers in Psychology.

В первом тесте животным предложили на выбор крупный красивый кристалл («монолит») и обычный булыжник схожего размера. Обычный камень шимпанзе проигнорировали почти сразу, тогда как кристалл вызвал бурный восторг: животные подолгу крутили его в руках, рассматривали под разными углами на просвет, а один из самцов даже утащил его с собой в спальный вольер. Чтобы вернуть артефакт, смотрителям пришлось выменивать его на бананы и йогурты.

Взрослые шимпанзе использовали игру, чтобы наладить сотрудничество Люди не заканчивают играть в детстве: во взрослом возрасте игры позволяют им не только весело провести свободное время или чему-то научиться, но и лучше узнать друг друга или заключить сделку. Подо… naked-science.ru

Во втором эксперименте задачу усложнили: мелкие кристаллы кварца, кальцита и пирита смешали с кучей из двух десятков обычных округлых галечных камней. Шимпанзе безошибочно выбирали блестящие многогранники за считаные секунды. Особенно удивила исследователей самка по имени Сэнди: она переносила находки во рту на деревянный помост и аккуратно сортировала их по кучкам в зависимости от прозрачности, симметрии и блеска. По мнению авторов научной работы, то, что Сэнди пыталась спрятать камни во рту (хотя приматы обычно так не делают при переноске предметов), говорит о том, что она воспринимала их как нечто крайне ценное.

Биологи пришли к выводу, что ключевыми факторами притягательности кристаллов для приматов стали их геометрия и светопроницаемость. Живая природа наполнена плавными, изогнутыми и ветвящимися линиями — от очертаний деревьев до изгибов рек. На этом фоне кристаллы с их идеально плоскими гранями, ровными углами и способностью преломлять свет выглядят как нечто чужеродное и сверхъестественное. Похоже, именно эта геометрическая аномалия миллионы лет назад заворожила наших общих предков, заложив основу для зарождения человеческой эстетики, чувства прекрасного и первого мифологического мировоззрения.

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