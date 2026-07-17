 

В РФ могут расширить список статей УК, осужденных по которым можно отправлять на войну

17.07.2026, 21:30, Разное
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий расширить список статей Уголовного кодекса, обвиняемые и осужденные по которым могут заключать контракты с минобороны РФ во время мобилизации, военного положения и в военное время.

Законопроектом предлагается исключить из оснований, препятствующих заключению контракта, наличие неснятой или непогашенной судимости по нескольким статьям. Среди них: статья 200.1 (контрабанда наличных денег), несколько частей статьи 229.1 (контрабанда наркотиков) и части 1 статьи 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров); часть 2 статьи 209 (участие в банде) и часть 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе); пункт «б» части 2 статьи 215.4 (незаконное проникновение на охраняемый объект с намерением выдать гостайну); часть 1 статьи 221 (хищение или вымогательство ядерных материалов); статья 284 (утрата документов, содержащих гостайну).

В пояснительной записке говорится, что законопроект «направлен на расширение круга лиц», с которыми может быть заключен контракт на службу в российской армии.


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