 

Почему смартфон в холодильнике — худший совет по охлаждению перегретого гаджета

17.07.2026, 15:45, Разное
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Джейми Фарнелл, владелец мастерской по ремонту электроники в британском городе Уэм, очень доволен – воцарившаяся в Европе жара привела к нему множество новых клиентов. Точнее, они пришли ремонтировать свои гаджеты после того, как под влиянием популярных блогеров начали охлаждать их в морозильниках. Тяга к быстрым и простым решениям уже привела к порче множества смартфонов и других устройств.

С одной стороны, перегрев любого гаджета с литий-ионной батареей не просто чреват поломкой, а несет огромный риск. В прошлом месяце в британском магазине начался пожар после взрыва вздувшейся от перегрева батареи iPad. Поэтому охлаждать гаджеты можно и нужно. С другой – если следовать лайфхакам из сети, это может доломать несчастный телефон.

Когда нагретое устройство помещают в холод, запертый внутри его корпуса воздух начинает стремительно охлаждаться. Он не просто остывает, а переходит через точку росы, после чего водяной пар конденсируется и телефон покрывается влагой. А когда уже замерзший гаджет извлекают из морозилки, горячий воздух в помещении тоже конденсируется на нем. Получается двойной удар – влага собирается и внутри, и снаружи, что приводит к множеству проблем и фатальных поломок.

А еще резкий перепад температуры вреден для покрытия экрана, для клеевых швов, для уплотнительных элементов и т.д. Поэтому охлаждать телефон надо правильно, в щадящем режиме и медленно. Проще всего оставить его в темном проветриваемом помещении – это займет больше времени, чем пребывание в холодильнике, зато риск будет минимален.Источник &#8212 BBC


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