Российские беспилотники атаковали порт Николаева, погибли два человека

Утром в пятницу, 17 июля, российские войска атаковали портовую инфраструктуру Николаева ударными беспилотниками Shahed-238. В результате погибли двое граждан Украины, находившихся на борту иностранного судна, сообщила Николаевская областная прокуратура.

По данным прокуратуры, повреждены три гражданских судна под иностранными флагами, пришвартованные у портовых предприятий города.

Следователи СБУ в Николаевской области начали досудебное расследование. Прокуратура заявила, что фиксирует последствия атаки как предполагаемого военного преступления.

С начала полномасштабного российского вторжения в акватории николаевских портов остаются заблокированными несколько десятков гражданских судов. Попытки организовать их эвакуацию, в том числе при участии Турции, результата не дали.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro