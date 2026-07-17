 

Российские беспилотники атаковали порт Николаева, погибли два человека

17.07.2026, 11:00, Разное
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Утром в пятницу, 17 июля, российские войска атаковали портовую инфраструктуру Николаева ударными беспилотниками Shahed-238. В результате погибли двое граждан Украины, находившихся на борту иностранного судна, сообщила Николаевская областная прокуратура.

По данным прокуратуры, повреждены три гражданских судна под иностранными флагами, пришвартованные у портовых предприятий города.

Следователи СБУ в Николаевской области начали досудебное расследование. Прокуратура заявила, что фиксирует последствия атаки как предполагаемого военного преступления.

С начала полномасштабного российского вторжения в акватории николаевских портов остаются заблокированными несколько десятков гражданских судов. Попытки организовать их эвакуацию, в том числе при участии Турции, результата не дали.


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