Первый в мире квантовый навигатор Ironstone Opal работает без спутников GPS

Австралийская фирма Q-CTRL готовит к демонстрации на авиасалоне в Фарнборо уникальную квантовую навигационную систему, которая прошла сертификацию по стандартам летной годности и предназначена для замены GPS в случае потери сигнала со спутников. Разработка на квантовых сенсорах, получившая название Ironstone Opal, прошла полевые испытания на морских, воздушных и наземных платформах, и первой в мировом зачете получила сертификат RTCA DO-160, гарантирующий безопасность полетов.

Система, работающая независимо от GPS, повышает устойчивость и снижает влияние различных помех на автономные платформы и самолеты. Работа Ironstone Opal строится на квантовых сенсорах, которые используют технологию магнитного картирования. Алгоритмы непрерывно сравнивают текущие измерения магнитного поля с картами, сохраненными в памяти. Таким образом, система определяет свое положение без внешних сигналов. Она обеспечивает навигацию без дрейфа, что критически важно для инерциальных систем, где с течением временем накапливаются ошибки.

В ходе испытаний Ironstone Opal доказала соответствие строгим стандартам, сохраняя точность в пределах трети морской мили в течение 95 % тестовых полетов. Это полностью соответствует ключевым требованиям отрасли и допускает использование системы на коммерческой основе. Компания разработала несколько физических конфигураций с компактными габаритами. Причем, вариант весом менее 1000 граммов может использоваться даже в БПЛА. Сейчас технология проходит оценку в сотрудничестве с производителями самолетов, оборонными подрядчиками и государственными организациями, заинтересованными в устойчивых навигационных решениях.

Источник — Q-CTRL

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