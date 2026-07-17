 

Украина заявила о поражении 159 судов российского «теневого флота» за 12 дней

17.07.2026, 9:00, Разное
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Силы беспилотных систем ВСУ заявили, что в ходе операции «МоЛоЧКа», проводившейся с 6 по 17 июля, были поражены 159 судов российского «теневого флота»: 117 в Азовском море и 42 в Черном.

По данным командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, известного под позывным «Мадяр», 17 июля украинские беспилотники атаковали в Черном море еще 12 судов – девять сухогрузов, танкер, танкер-газовоз и буксир.

В украинском командовании утверждают, что удары направлены на выведение из строя навигационного, энергетического и другого оборудования судов, перевозящих нефть, топливо и грузы в обход санкций. При этом операторы стараются не пробивать корпуса танкеров, чтобы избежать разлива нефтепродуктов.

Независимого подтверждения заявленных масштабов операции пока нет.


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