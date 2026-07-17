7 из 8 членов ЦК Либертарианской партии пожаловались на занижение баллов на ЕГЭ

Сразу семь членов Центрального комитета Либертарианской партии России подали коллективную жалобу в Рособрнадзор, заявив, что их результаты Единого государственного экзамена были умышленно занижены.

По мнению молодых политиков, государство не смогло адекватно оценить написанные эссе по обществознанию, в которых они последовательно доказывали, что оптимальная ставка налогообложения равна нулю, а школа должна быть приватизирована вместе с учителями. Особый драматизм ситуации придаёт тот факт, что восьмой член ЦК, 17-летний Арсений, вообще не попал под каток репрессивной системы оценивания, поскольку должен сдавать экзамен только в следующем году. Пока его товарищи штурмуют апелляционные комиссии, Арсений усиленно готовится, изучая труды Мизеса и Хайека в оригинале.

Партия объявила результаты ЕГЭ «актом агрессии со стороны монополии на образование» и пригрозила создать альтернативную систему аттестации на блокчейне, где каждый балл будет подтверждаться смарт-контрактом.

«Нас наказывают за то, что мы единственные, кто понимает: ЕГЭ – это инструмент Левиафана по унификации мышления, – заявил председатель ЦК Елисей Ромашкин. – Я написал в эссе, что государство должно быть ночным сторожем, а мне поставили ноль баллов за отсутствие примеров из Пушкина. Но «Атлант расправил плечи» – это литература! То, что её нет в кодификаторе, лишь подтверждает заговор в министерстве просвещения».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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