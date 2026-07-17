ВСУ — ночью перехвачены 5 из 8 ракет, 115 из 130 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — сбиты 243 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 17 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 8 ракет (1 противолокационную Х-31П и 7 авиационных Х-59/69) и 130 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 5 ракет и 115 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 8 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падения фрагментов в 5 локациях. Причинен значительный ущерб в Одессе и Одесской области, а также в Сумах, есть погибшие и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 17 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 243 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарского и Ставропольского краями, Крымом и над Азовским и Черным морями. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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