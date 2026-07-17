 

Россиянина приговорили к 13 годам лишения свободы за попытку передать Украине авиационные подшипники

17.07.2026, 9:30, Разное
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Московский городской суд приговорил гражданина РФ Романа Карецкого к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере одного миллиона рублей. Его признали виновным в государственной измене и контрабанде продукции, которая может использоваться при производстве и ремонте военной техники, сообщила ФСБ.

По версии следствия, Карецкий приобрел в РФ авиационные подшипники, применяемые в вертолетах семейств «Ми» и «Ка», а также самолетах Су и МиГ. Он якобы намеревался незаконно вывезти их из страны и передать украинскому предприятию «Мотор Сич».

ФСБ утверждает, что детали предназначались для ремонта и обслуживания военной авиатехники ВСУ.


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