 

Детеныши тираннозавра умели бегать и охотиться с рождения

17.07.2026, 9:33, Разное
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Целые гнезда тираннозавров до сих пор не найдены, а кости детенышей хрупки и сохранялись плохо. Из-за этого до сих пор было непонятно, были ли детеныши беспомощными и требовали выкармливания в гнезде, как птенцы современных хищных птиц, или рождались готовыми к самостоятельной жизни, как утята. Количество яиц в кладке тоже оставалось неизвестным.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Biology, разыскали в музейных коллекциях фрагмент челюсти, изолированные зубы и плюсневые кости (элементы стопы) детенышей Tyrannosaurus rex, погибших в первый год жизни. Эти остатки просканировали на синхротроне, чтобы не разрушить их.

Для вычисления размеров яиц, массы кладки и веса самих животных исследователи применили математические модели, использовав для сравнения современных птиц и крокодилов.

Сканирование показало, что при вылуплении детеныш T. rex весил около 1,7 килограмма, а его длина не превышала одного метра. Вес новорожденного составлял менее 0,1% от массы взрослой девятитонной особи. Расчеты показали, что взрослая самка откладывала от 20 до 30 яиц за раз, а масса всей кладки варьировалась от 54 до 169 килограммов.

В костях стопы ученые обнаружили признаки перестройки костной ткани, какие происходят при механических нагрузках и микротравмах. Это значит, что новорожденные тираннозавры активно передвигались с первых дней жизни. На зубах детенышей обнаружили характерные сколы и стертую эмаль. Значит, этими зубами кого-то кусали.

Ученые пришли к выводу, что тираннозавры придерживались r-стратегии размножения. Это значит, что они делали ставку на количество потомства, а не на заботу о каждом отдельном детеныше. Этот подход к воспроизводству обеспечивал виду доминирование: десятки и сотни мелких активных «птенцов» вытесняли конкурентов, занимая их экологические ниши на каждом этапе своего взросления.


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