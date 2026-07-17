Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы и потребовал ужесточить правила голосования

Президент США Дональд Трамп выступил с 25-минутным телевизионным обращением к нации, основную часть которого посвятил безопасности американских выборов. В начале речи он кратко упомянул войну с Ираном, заявив, что США «одерживают крупную победу», после чего перешел к выборам 2020 года и потребовал изменить порядок регистрации и голосования до ноябрьских промежуточных выборов.

«Америка вернулась и добивается больших успехов, но перед нами остается серьезная проблема, которую необходимо срочно решить. Ни одна страна не может быть великой без честных и справедливых выборов», – заявил Трамп. По его словам, каждый американец должен быть уверен, что его голос будет правильно учтен, однако нынешняя система «катастрофически не соответствует» этому стандарту.

Президент объявил о немедленном рассекречивании документов, которые, по его утверждению, свидетельствуют о «шокирующих уязвимостях» американской избирательной инфраструктуры. Трамп заявил, что с 2020 года Китай осуществил «крупнейшую в истории компрометацию избирательных данных» и незаконно получил сведения о 220 миллионах американских избирателей – имена, адреса, номера телефонов, партийную принадлежность и другую информацию. Произошедшее он назвал «беспрецедентным кошмаром для безопасности выборов».

Трамп утверждал, что Пекин пытался не допустить его переизбрания. «Китайское правительство хотело, чтобы президент США проиграл выборы. Они хотели моего поражения, потому что знали: я их раскусил», – заявил он. По словам президента, китайские власти «изо всех сил» добивались его поражения, а представители американской разведки якобы скрывали масштабы «зловещего вмешательства Китая» от него самого, Конгресса и граждан США.

«Те, кто должен был бить тревогу, вместо этого сохранили информацию в тайне», – заявил Трамп. Он обвинил представителей так называемого глубинного государства и сотрудников разведывательных структур в намеренном подавлении данных. Администрация, по его словам, начала уведомлять губернаторов и членов Конгресса о штатах, чьи сведения могли быть получены Китаем, и поможет устранить технические уязвимости до выборов.

При этом обнародованные утверждения расходятся с выводами американского разведывательного сообщества, опубликованными в 2021 году. Тогда спецслужбы не нашли признаков того, что Китай или другая иностранная держава изменили регистрацию избирателей, бюллетени, подсчет голосов или результаты выборов. Часть упомянутых Трампом регистрационных данных является общедоступной и может законно приобретаться политическими партиями, компаниями и исследователями.

Посольство Китая заявило, что Пекин «никогда не вмешивался и не будет вмешиваться» в президентские выборы в США.

Трамп потребовал от Конгресса принять закон SAVE America Act. «Все избиратели должны предъявлять удостоверение личности с фотографией. Все избиратели должны подтверждать гражданство», – заявил президент. Он также призвал практически полностью отказаться от голосования по почте, сохранив исключения для больных, людей с инвалидностью, военнослужащих и находящихся в поездках граждан.

Завершая свое выступление, Трамп повысил голос и обвинил противников законопроекта в желании сохранить возможности для фальсификаций. «Единственная причина не принимать этот закон – желание обманывать, поскольку ваши кандидаты и ваша политика настолько плохи, что иначе вам не победить», – заявил он, обращаясь к демократам. Законопроект неоднократно одобрялся Палатой представителей, но пока не располагает необходимыми 60 голосами в Сенате.

ABC, NBC и CNN не стали транслировать выступление в прямом эфире на своих основных телеканалах. CBS и MS NOW прервали трансляцию до окончания речи, тогда как Fox News показал обращение полностью. После выступления корреспондент Fox News отметил, что телеканал пока не видел доказательств, позволяющих подтвердить заявления президента об уязвимости электронных систем голосования.

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