 

Зеленский объяснил, почему снял Федорова с поста министра обороны

16.07.2026, 18:30, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский на состоявшейся 16 июля встрече с журналистами объяснил свое решение снять Михаила Федорова с поста министра обороны. Это решение вызвало демонстрации протеста по всей Украине.

Глава государства объяснил свое решение разногласиями между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, которым не удалось найти общий язык. По его словам, между министерством и командованием идет «сложный диалог», причины которого – не только персональные.

«И поэтому, когда мы говорим о вопросах поля боя, операций, ситуации в бригадах, ТЦК, «бусификации», которые также имеются, то мы должны признавать, что у нас есть правильное, а что – неправильное и позорное. Эти проблемы нужно решать вместе», – цитирует Зеленского «Украинская правда».

«Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли. И в этом проблема не только сторон, но и моя. Я не снимаю ответственности. И я уважаю стороны, я знаю их плюсы, знаю их минусы и очень хочу, чтобы они укрепляли Украину. Но есть то, что есть. И в такой ситуации выход – либо одна сторона, либо другая, потому что без меня они не общаются», – заявил президент.

Тем временем сам Федоров заявил, что причиной отставки стал ультиматум, предъявленный Сырским Зеленскому. «Мы столкнулись с тем, что все инициативы, которые мы предлагаем, начали блокироваться. И Сырский, учитывая все проблемы, о которых мы говорили, не готов лично и открыто говорить о проблемах», – заявил уходящий в отставку министр.


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