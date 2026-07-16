 

Хакер Эхуд Тененбаум, «The Analyzer», задержан в Европе по подозрению в содействии мошенникам

16.07.2026, 14:31, Разное
  Поддержать в Patreon

Израильтянин Эхуд Тененбаум, известный под прозвищем «The Analyzer», был задержан в Польше и экстрадирован в Нидерланды. Следствие подозревает его в ключевой роли в международной преступной сети, занимавшейся мошенничеством под видом инвестиций.

По данным нидерландской полиции, злоумышленники использовали фальшивую рекламу с изображениями известных людей, убеждая жителей Нидерландов и Бельгии вкладывать деньги в якобы прибыльные проекты. Более 200 потерпевших лишились десятков миллионов евро, а общий доход сети, по оценке следствия, превышал 100 миллионов евро в месяц.

47-летнего Эхуда Тененбаума задержали 26 мая в польском аэропорту по запросу властей Нидерландов. Сейчас он находится под стражей. Полиция утверждает, что его технические знания позволяли преступной организации долгое время избегать разоблачения.

Эхуд Тененбаум получил известность в 1998 году, когда в возрасте 18 лет был задержан после взлома компьютерных систем NASA, Пентагона, американских военных и Кнессета. В Израиле его приговорили к полутора годам заключения, из которых он отбыл восемь месяцев.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

16.07 / В Конго нашли новый вид обезьян с оранжевыми губами — лишь пятый раз в Африке за 75 лет

16.07 / США передали домен vk.com мессенджеру Telegram

16.07 / В Европе тестируют новые кондиционеры, которым не нужны охлаждающие газы

16.07 / Бывшему кандидату в президенты РФ, заявившему о возможности эмиграции, запретили выезд из России

16.07 / Физики впервые воспроизвели в лаборатории процесс извлечения энергии из черной дыры

16.07 / Live: 13-й запуск Starship с рабочими спутниками Starlink нового поколения

16.07 / Пожар в детском доме в Алжире, более десяти погибших

16.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1604-й день войны

16.07 / 3D-печатный инфракрасный щит скроет любой объект от тепловизора

16.07 / Антропологи раскрыли истинную причину смерти «Мальчика из Эль-Пломо»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике