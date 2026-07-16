 

Неонациста Либиха экстрадировали в Германию и поместили в мужскую тюрьму, несмотря на «смену пола»

16.07.2026, 13:01, Разное
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Немецкий неонацист Марла-Свеня Либих, ранее известный как Свен Либих и связанный с запрещенной группировкой «Кровь и честь», экстрадирован из Чехии в Германию. Чешские суды отклонили возражения Либиха против выдачи. На слушаниях тот заявлял, что опасается оказаться в мужской тюрьме и подвергнуться там насилию.

После прибытия в Германию Либиха первоначально доставили в женскую тюрьму Хемница, поскольку официально его пол зарегистрирован как женский, а имя изменено на Марла-Свеня. Однако в тот же день администрация учреждения после консультации со специалистами распорядилась перевести заключенного в мужскую тюрьму Цайтхайн. Министерство юстиции Саксонии заявило, что решение принималось руководством тюрьмы без вмешательства министра.

В 2023 году Либих, тогда еще официально мужчина, был приговорен к полутора годам лишения свободы без возможности условного освобождения за подстрекательство к ненависти, клевету, оскорбления и нарушение неприкосновенности жилища. В августе 2025 года он не явился для отбывания наказания и скрылся. В апреле 2026 года Либиха задержали в Чехии недалеко от границы с Германией.

Отдельное разбирательство продолжается в участковом суде Галле. Власти района Зале в декабре 2025 года потребовали отменить изменение имени и записи о поле, утверждая, что Либих воспользовался законом о самоопределении не для изменения гендерной идентичности, а с целью дискредитировать закон, выставить государственные органы на посмешище и издеваться над трансгендерными людьми.


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