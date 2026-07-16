 

В Госдуме призвали оштрафовать всех россиян, кто делал ставки на победу команд из недружественных стран на ЧМ

16.07.2026, 11:18, Разное
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Заместитель председателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов предостерёг граждан от «публичного идолопоклонства перед коллективным Западом в спорте».

«Вот сейчас идёт чемпионат мира по футболу, но почему некоторые наши граждане болеют за испанцев, французов и других государствах-членах агрессивного блока НАТО. Поддерживать надо правильные страны – Бразилию или Марокко, к примеру», – сказал политик.

По мнению Свинцова, с «простыми болельщиками» необходимо проводить разъяснительные беседы, а граждан, которые делали ставки на победу команд из недружественных России стран, следует штрафовать.

«Убеждён, что в наше тревожное время за подобные действия нужно бить по рукам. Сажать пока рано, а вот тысяч сто за каждую ставку заплатить в бюджет придётся. Уже завтра я вынесу соответствующий законопроект на голосование», – пообещал народный избранник. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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