В Госдуме призвали оштрафовать всех россиян, кто делал ставки на победу команд из недружественных стран на ЧМ
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Заместитель председателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов предостерёг граждан от «публичного идолопоклонства перед коллективным Западом в спорте».
«Вот сейчас идёт чемпионат мира по футболу, но почему некоторые наши граждане болеют за испанцев, французов и других государствах-членах агрессивного блока НАТО. Поддерживать надо правильные страны – Бразилию или Марокко, к примеру», – сказал политик.
По мнению Свинцова, с «простыми болельщиками» необходимо проводить разъяснительные беседы, а граждан, которые делали ставки на победу команд из недружественных России стран, следует штрафовать.
«Убеждён, что в наше тревожное время за подобные действия нужно бить по рукам. Сажать пока рано, а вот тысяч сто за каждую ставку заплатить в бюджет придётся. Уже завтра я вынесу соответствующий законопроект на голосование», – пообещал народный избранник.
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