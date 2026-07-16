В Госдуме призвали оштрафовать всех россиян, кто делал ставки на победу команд из недружественных стран на ЧМ

Заместитель председателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов предостерёг граждан от «публичного идолопоклонства перед коллективным Западом в спорте».

«Вот сейчас идёт чемпионат мира по футболу, но почему некоторые наши граждане болеют за испанцев, французов и других государствах-членах агрессивного блока НАТО. Поддерживать надо правильные страны – Бразилию или Марокко, к примеру», – сказал политик.

По мнению Свинцова, с «простыми болельщиками» необходимо проводить разъяснительные беседы, а граждан, которые делали ставки на победу команд из недружественных России стран, следует штрафовать.

«Убеждён, что в наше тревожное время за подобные действия нужно бить по рукам. Сажать пока рано, а вот тысяч сто за каждую ставку заплатить в бюджет придётся. Уже завтра я вынесу соответствующий законопроект на голосование», – пообещал народный избранник.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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