 

Удары ВСУ по целям в РФ — российские власти заявляют об убитых и раненых среди мирных граждан

16.07.2026, 8:31, Разное
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Власти РФ заявляют об убитых и раненых среди мирных граждан в результате атак ВСУ ночью и утром 16 июля.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в поселке Суземка погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Он утверждает, что обстрел осуществлялся из РСЗО «Град».

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о массированной атаке БПЛА на регион, есть жертва и пострадавшие. «Сегодня под утро наш регион подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. Только в первую волну сбито 19 беспилотников. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Троим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечении», – написал он в Telegram.

Ранее утром сообщалось, что аэропорту Ярославля «Туношна» запретили принимать и отправлять рейсы. Был перекрыт выезд из Ярославля в Москву.

В результате атак дронов ВСУ по Белгородской области пять человек получили ранения, в их числе двое детей, пишет региональный оперативный штаб. «Сегодня ночью в городе Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали три мирные жительницы. Они были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу. У 13-летней девочки диагностированы осколочные ранения области шеи и голени, у её 16-летней сестры – касательное ранение плеча (…) 18-летняя девушка с осколочным ранением ягодичной области направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода», – говорится в сообщении оперштаба. Еще двое человек пострадали при атаке беспилотника по автомобилю, считает оперштаб Белгородской области.


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