Вэнс заявил о существовании «хорошо финансируемой израильской кампании влияния» в США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в трехчасовом интервью подкастеру Джо Рогану заявил о существовании «очень скрытной и чрезвычайно хорошо финансируемой израильской кампании влияния», которая, по его словам, добивается продолжения и расширения военных действий против Ирана.

Вэнс утверждает, что эта кампания направлена на срыв возможных переговоров с Тегераном и усиление давления на администрацию США. При этом он подчеркнул, что не обвиняет Израиль как государство, а говорит об отдельных структурах и группах влияния.

Говоря об отношениях с Израилем, Вэнс назвал себя «разумным центром» между безусловными сторонниками Израиля и его противниками. Он добавил, что Израиль является союзником США, но таким же, как Франция или Великобритания: по одним вопросам стороны согласны, по другим – расходятся.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro