 

Вэнс заявил о существовании «хорошо финансируемой израильской кампании влияния» в США

16.07.2026, 0:01, Разное
  Поддержать в Patreon

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в трехчасовом интервью подкастеру Джо Рогану заявил о существовании «очень скрытной и чрезвычайно хорошо финансируемой израильской кампании влияния», которая, по его словам, добивается продолжения и расширения военных действий против Ирана.

Вэнс утверждает, что эта кампания направлена на срыв возможных переговоров с Тегераном и усиление давления на администрацию США. При этом он подчеркнул, что не обвиняет Израиль как государство, а говорит об отдельных структурах и группах влияния.

Говоря об отношениях с Израилем, Вэнс назвал себя «разумным центром» между безусловными сторонниками Израиля и его противниками. Он добавил, что Израиль является союзником США, но таким же, как Франция или Великобритания: по одним вопросам стороны согласны, по другим – расходятся.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

15.07 / Из гимна Франции убрали все слова, призывающие к насилию

15.07 / Собянин: мобильные АЗС начали заправлять машины москвичей прямо на парковках и во дворах

15.07 / В Британии арестован блогер, угрожавший убить лидера правой партии Reform UK Найджела Фараджа

15.07 / ВОЗ начала испытания первого препарата от Эболы

15.07 / Хоббиты Флореса полагались на драконов для добычи пищи

15.07 / Кофе замедлил клеточное старение у людей с психическими расстройствами

15.07 / Экспедиция впервые получила трехмерные изображения затонувшей «Терра Новы»

15.07 / Врачи испытали схему лечения нарушений сна у работников Арктики

15.07 / Российских туристов депортируют из Турции за чтение Библии в соборе Святой Софии

15.07 / Ученые выяснили, как слонам удается общаться друг с другом через вибрацию почвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике