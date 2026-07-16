 

Бывшему кандидату в президенты РФ, заявившему о возможности эмиграции, запретили выезд из России

16.07.2026, 15:01, Разное
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Российский оппозиционный политик Борис Надеждин, бывший кандидат на пост президента РФ, получил от службы судебных приставов уведомление о запрете на выезд с территории Российской Федерации.

«Ночью на Госуслуги пришло постановление о запрете мне выезда за границу. Разбираемся с адвокатами», – написал Надежин, добавив, что намерен обжаловать решение, которое его адвокаты охарактеризовали как незаконное.

Надеждин, признанный за несколько дней до того «иностранным агентом», был задержан 13 июля в Подмосковье по статье о демонстрации экстремистской символики, но позднее отпущен под обязательство прибыть в суд 17 июля.

В эфире Youtube-канала The Breakfast Show оппозиционный политик признался, что задумывается об эмиграции. «Это обсуждается. Когда вы не очень молодой, не очень здоровый, и у вас есть еще дети, которых поднимать надо, тут поневоле задумаешься», – заявил он.


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