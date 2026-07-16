Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1604-й день войны

Минобороны РФ 16 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Новая Сечь, Рыжевка, Садки и Уланово Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Захаровка, Казачья Лопань и Юрченково Харьковской область. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Пески-Радьковские, Подлиман, Студенок Харьковской области, Волчьий Яр, Маяки, Святогорск и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Васютинское, Веролюбовка, Дружковка, Ижевка, Краматорск, Никаноровка, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 165 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Нововодяное, Петровское, Рубежное, Светлое, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вольное, Коломийцы, Маломихайловка, Подгавриловка, Просяная Днепропетровской области, Долинка, Любицкое, Никольское и Новосолошино Запорожской области. Противник потерял свыше 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Орехов Запорожской области и Ингулец Херсонской области. Уничтожено более 55 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 802 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 182526 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30174 танка и других боевых бронированных машин, 1758 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35783 орудия полевой артиллерии и минометов, 66603 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 231000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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