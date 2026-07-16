3D-печатный инфракрасный щит скроет любой объект от тепловизора

В Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн разработали технологию теплового плаща-невидимки, который способен сделать любой объект незаметным для тепловизора. Отличительная черта новинки – она дает абсолютную защиту от тепловых излучений с любого направления обзора и под любыми углами. При этом она не является глухим кожухом и позволяет отводить тепло от защищаемого объекта, охлаждая его.

Принцип действия такой защиты основан на точно выверенном распространении тепла внутри инновационного материала. Это гибрид – 3D-решетка из сплава на основе алюминия, залитая похожим на резину материалом. У него очень низкая теплопроводность, поэтому он выполняет функции изолятора, тогда как металлическая основа — напротив, хорошо проводит тепло.

При нагреве изнутри или извне тепло начинает равномерно распространяться по такому материалу. Тепловые потоки как бы обтекают объект внутри, они не усиливаются и не ослабевают, со стороны все выглядит как пятно без характерных деталей. Соответственно, невозможно определить, что именно скрыто за такой защитой, и есть ли там что-то вообще. Даже если речь об объекте со сложной формой и неравномерным нагревом, вроде человеческой головы.

Базовое применение такой технологии очевидно – защита от военных тепловизоров. В более широком смысле речь идет о сокрытии любой информации, которую может передавать тепло. Например, некоего оборудования или сооружений, которые нужно спрятать от чужих глаз, но при работе они нагреваются и становятся заметными.Источник — Nature Communications

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