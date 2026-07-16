 

Кир Стармер отправляется в Киев – с последним визитом на посту премьер-министра

16.07.2026, 10:31, Разное
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, один из наиболее дружественных Украине лидеров европейских государств, прибудет 16 июля в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским. В ближайшее время он покидает свой пост, это его последний визит в украинскую столицу в нынешнем качестве.

«Стойкость украинского народа в условиях полномасштабного российского вторжения обеспечила безопасность Европы. Когда я занял пост премьер-министра, я знал, что просто поддерживать Украину недостаточно, нужно помочь ей заложить основы для долгосрочной безопасности и успеха», – сообщил он.

Отражением этой позиции стал договор о партнерстве, подписанный двумя странами 16 января 2025 года и рассчитанный на 100 лет. Он затрагивает как оборонное, так и экономическое сотрудничество.


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