Кир Стармер отправляется в Киев – с последним визитом на посту премьер-министра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, один из наиболее дружественных Украине лидеров европейских государств, прибудет 16 июля в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским. В ближайшее время он покидает свой пост, это его последний визит в украинскую столицу в нынешнем качестве.

«Стойкость украинского народа в условиях полномасштабного российского вторжения обеспечила безопасность Европы. Когда я занял пост премьер-министра, я знал, что просто поддерживать Украину недостаточно, нужно помочь ей заложить основы для долгосрочной безопасности и успеха», – сообщил он.

Отражением этой позиции стал договор о партнерстве, подписанный двумя странами 16 января 2025 года и рассчитанный на 100 лет. Он затрагивает как оборонное, так и экономическое сотрудничество.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro