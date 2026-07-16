Президентскую премию США по литературе получила автор стиха «Когда был Дональд маленький»

14 июля в Вашингтоне прошла первая церемония вручения президентской премии США по литературе, которая была создана по инициативе Дональда Трампа. Заявленная цель премии – поддержка начинающих поэтов и писателей, работающих в жанре гражданской лирики и продвигающих подлинные американские ценности.

Первой лауреаткой престижной награды стала поэтесса из Флориды Джессика Джонссен, которая написала стихотворение «Когда был Дональд маленький». В тексте не уточняется, о каком именно Дональде идёт речь; о нём известно лишь, что в детстве он носил джинсы, зачитывался комиксами, играл в бейсбол и конечно же был правдивым и смелым.

Теперь Джонссен получит автомобиль Tesla Cybertruck и талон на одноразовый доступ в магазин Walmart Special – своего рода спецраспределитель, где американцы могут купить такие дефицитные заграничные продукты как берёзовый сок или килька в томате. Её стихотворение также включат в программу начальной школы во всех штатах США.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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