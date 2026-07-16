Даже небольшое количество нитратов в питьевой воде связали с риском преждевременных родов

Нитраты — соединения азота, которые естественным образом присутствуют в окружающей среде. Но их концентрация может возрастать из-за азотных удобрений, животноводства и сточных вод. Попадая в грунтовые воды, нитраты оказываются в источниках питьевого водоснабжения.

Долгое время основной причиной, по которой содержание нитратов ограничивали в питьевой воде, считался риск развития метгемоглобинемии («синдром синего ребенка») у младенцев. В последние годы появляется все больше данных о том, что воздействие нитратов может быть связано и с другими последствиями для здоровья, в том числе во время беременности.

Ученые из Университета Кентербери и других научных организаций Новой Зеландии задались целью проверить, существует ли связь между концентрацией нитратов в питьевой воде и риском преждевременных родов на уровне всей страны. Для анализа использовали национальный регистр, включив в него 735 831 одноплодную беременность, завершившуюся в 2008-2021 годах. Для каждого случая оценили концентрацию нитратов в питьевой воде по месту проживания матери, взяв данные систем водоснабжения и моделей распределения загрязнителей.

Затем эту информацию сопоставили с исходами беременности, одновременно учитывая десятки факторов, способных повлиять на результат: возраст матери, индекс массы тела, курение, этническое происхождение, социально-экономический статус и число предыдущих родов. Кроме того, исследователи провели дополнительный анализ, сравнив беременности у одних и тех же женщин. Это позволило частично исключить влияние индивидуальных особенностей. Результаты представили в статье для журнала Environmental Research.

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С ростом концентрации нитратов риск преждевременных родов постепенно возрастал. Если рассматривать зависимость как линейную, вероятность увеличивалась примерно на 1% на каждый дополнительный миллиграмм нитратного азота (NO₃-N) в литре воды. При сравнении групп с самым низким и самым высоким уровнем воздействия риск преждевременных родов был примерно на 8% выше. Самая выраженная связь наблюдалась для наиболее ранних преждевременных родов. Особое внимание авторы исследования обратили на то, что корреляцию выявили при концентрациях значительно ниже действующих нормативов.

В анализе использовали показатель нитратного азота (NO₃-N), тогда как в российских санитарных правилах содержание нормируется по нитрату (NO₃⁻). Это разные единицы измерения: 11,3 миллиграмма на литр нитратного азота соответствуют примерно 50 миллиграммам на литр нитратов. В России, согласно СанПиН, максимально допустимая концентрация нитратов в питьевой воде составляет 45 миллиграммов на литр, что практически соответствует международному нормативу. Однако в новой научной работе признаки повышения риска отмечали уже при концентрациях, эквивалентных примерно трем миллиграммам на литр — это приблизительно в 15 раз ниже российского предельно допустимого уровня.

Результаты исследования, впрочем, не означают, будто нитраты сами по себе вызывают преждевременные роды, подчеркнули ученые. Их выводы имеют наблюдательный характер, поэтому не позволяют доказать причинно-следственную связь.

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Тем не менее новая научная работа стала одной из самых масштабных по этой теме и впервые подтвердила связь на национальном уровне. Если она действительно отражает причинный эффект, воздействие нитратов может быть связано примерно с 120 случаями преждевременных родов ежегодно в Новой Зеландии (4% всех таких родов в стране).

Но нельзя исключить, что вместе с нитратами на риск влияли и другие загрязнители воды или особенности окружающей среды, связанные с сельским хозяйством. Хотя аналогичные результаты ранее получали в крупных исследованиях, проведенных в Дании, США и других странах, сами исследователи призвали трактовать эту оценку с осторожностью. По их мнению, необходимо дополнительно подтвердить результаты и понять биологические механизмы возможного воздействия нитратов на беременность.

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