 

Из гимна Франции убрали все слова, призывающие к насилию

15.07.2026, 18:18, Разное
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14 июля хор французской армии на параде в честь Дня взятия Бастилии исполнил необычную версию гимна Третьей республики – мелодия Марсельезы осталась прежней, но из текста исчезли все слова, напоминающие о революционном насилии.

Марсельеза впервые стала гимном Франции 14 июля 1795 года. С тех пор она неоднократно запрещалась при смене режимов, но стихи Клода Жозефа Руже де Лиля оставались неизменными с 1792 года. В XXI веке Марсельезу критиковали за «кровожадный» текст, но идея изменить его всерьёз не рассматривалась. Поэтому зрители и участники парада были удивлены, услышав новые слова. 

«Сегодня, в эпоху мультикультурализма неуместно звучат, например, слова «Они идут прямо к вам, зарезать ваших сынов, ваших подруг» – кто-то может принять это на свой счёт. А уж припев со словами «Пусть нечистая кровь наполнит наши борозды» и вовсе выглядит как антимигрантский призыв. Моя жена предложила мне более мягкий вариант», —  заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Текст Марсельезы состоит из семи куплетов. На параде исполнили только первый куплет и припев. Изменились ли остальные куплеты, пока неясно. Текст припева полностью взят из патриотической песни «Маршал, мы здесь», только слово «маршал» заменено на «президент»:

Президент, мы здесь!Перед тобой, спаситель Франции!Мы клянёмся, твои сыновья,Служить и следовать за тобой!

Французский парламент в пятницу соберётся, чтобы решить, имел ли право президент самовольно менять текст гимна.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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