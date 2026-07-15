 

В Британии арестован блогер, угрожавший убить лидера правой партии Reform UK Найджела Фараджа

15.07.2026, 16:01, Разное
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Полиция Великобритании задержала блогера, опубликовавшего в соцсети Х угрозы в адрес лидера партии Reform UK Найджела Фараджа. Об этом пишет The Sun.

8 мая задержанный написал в своем блоге: «Если ты победишь, я выстрелю тебе в голову». Автор этого сообщения называл себя террористом. По данным The Sun, полиция начала расследование после обращения представителей британского парламента.

Британские СМИ сообщают, что мужчина был задержан во вторник, после допроса он был освобожден на время расследования под залог.

Фарадж заявил, что это первый случай, когда полиция отреагировала на угрозу в его адрес в социальных сетях. По его словам, с начала года он получил сотни подобных сообщений.

Неделю назад в деревне Хейтор на территории национального парка Дартмур в графстве Девон в своем доме была обнаружена мертвой пресс-секретарь ультраправой партии Reform UK Энн Уиддикомб, в прошлом заместитель министра внутренних дел и член Палаты общин от консерваторов. Расследование возглавило Управление полиции по борьбе с террором.


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