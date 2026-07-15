Хоббиты Флореса полагались на драконов для добычи пищи

Итоги анализа тысяч фрагментов костей из пещеры Лян Буа на индонезийском острове Флорес развенчали миф о высоком уровне развития местных «хоббитов». Это гоминиды вида Homo floresiensis, ростом около 1 м и с небольшим мозгом, которые жили в той местности 50-190 тыс. лет назад. Изначально их приравняли к другим предкам человека, вроде неандертальцев, и приписали им умение использовать огонь и орудия труда. Реальность оказалась более удручающей.

Главный источник информации о «хоббитах» – кости существ, которыми они питались. И здесь сразу возникает загвоздка, так как среди огромного количества костей мелких грызунов попадаются кости стегодона. Это предок слонов, крупное животное с мощными бивнями, которое было слишком опасной целью для охоты, особенно, для мелкорослых и слабых гоминидов. Но они все же обгладывали его кости – вопрос в том, как они их добыли?

В зоопарке Атланты провели эксперимент, скормив комодскому варану тушу козы, а потом провели 3D-сканирование следов его зубов на костях. Данные сравнили с древними костями с Флореса и они частично совпали. Хищные ящерицы, которых нередко называют «комодскими драконами», в древности охотились на стегодонов. Они поедали самые мясистые части, а мелкие кости потом доставались падальщикам — включая и хоббитов.

Что интересно, на костях стегодонов нет следов термической обработки. Впрочем, как и на других костях, что однозначно указывает – хоббиты не были знакомы с огнем, либо применяли его крайне ограниченно. Но они все же использовали примитивные орудия труда, на что указывают порезы на костях. Получается, что хоббиты были грозными хищниками для всякой мелкой живности, а также утилизировали остатки добычи драконов – зачем пропадать добру?Источник — Science Advances

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