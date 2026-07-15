Экспедиция впервые получила трехмерные изображения затонувшей «Терра Новы»

Трехмачтовое судно с деревянным корпусом «Терра Нова» построили в 1884 году в шотландском Данди. Спустя 15 лет его приобрела семья Боуринг для тюленьего промысла. Еще через три года корабль купил Королевский военно-морской флот Великобритании. Его планировали использовать в качестве судна снабжения для первой антарктической экспедиции Скотта.

Позднее корабль вернулся первоначальным владельцам, а затем вновь перешел в распоряжение флота — уже для второй антарктической экспедиции 1910 года. Именно «Терра Нова» доставила Скотта и его команду в Антарктиду во время Британской антарктической экспедиции.

Двойной штурвал «Терра Новы» / © Canadian Geographic и WHOI

Команда Скотта рассчитывала первой оказаться на Южном полюсе. Им удалось добраться до полюса 17 января 1912 года, но их на 34 дня опередил норвежский исследователь Руаль Амундсен. На обратном пути Скотт и четверо его спутников погибли. Рядом с их телами нашли дневники и записи с подробным описанием их борьбы за выживание.

Весть о смерти команды доставила именно «Терра Нова». После этого корабль вновь стали использовать для тюленьего промысла. Во время Второй мировой войны армия США использовала судно для доставки грузов на военно-морские базы в Гренландии. В сентябре 1943 года судно подало сигнал бедствия. Экипаж удалось эвакуировать, однако Береговая охрана США сочла корабль угрозой для судоходства. Его затопили с помощью артиллерийского огня.

Фрагмент «Терра Новы» / © Canadian Geographic и WHOI

Более 80 лет «Терра Нова» пролежала на дне моря примерно в 10 морских милях (около 18,5 километра) от самой южной точки Гренландии. Экспедицию провело Королевское канадское географическое общество в партнерстве с Океанографическим институтом Вудс-Хоул. Подготовка экспедиции Heroic Age 2026 года заняла несколько лет.

Во время первых погружений исследователи изучили детали «Терра Новы». Они отметили, что носовая часть судна уже начала разрушаться, но корпус сохранился в хорошем состоянии.

Технология Voyis позволяет получать видеозаписи и одновременно строить трехмерную модель во время обследования затонувшего судна Terra Nova / © Peter Cowan / CBC News

Изображения «Терра Новы» исследователи получили с помощью дистанционно управляемого аппарата Falcon, оснащенного системой трехмерной съемки Voyis. Также команда погрузилась к судну на глубоководном аппарате DSV Alvin. Именно DSV Alvin первым посетил место крушения «Титаника» 40 лет назад.

Также исследователи использовали несколько пар умных очков Ray-Ban Meta AI. Эти устройства позволили вести съемку без помощи рук, а также делиться материалами прямо во время экспедиции.

Экспедиция получила трехмерные изображения затонувшей «Терра Новы» / © Canadian Geographic и WHOI

Команда запланировала потратить еще один день на картографирование «Терра Новы». Технология Voyis позволит создать цифровой двойник места крушения, доступный как для исследователей, так и для общественности. Ожидается, что экспедиция вернется в Вудс-Хоул (штат Массачусетс) 21 июля. Как уточнили Naked Science в пресс-службе Океанографического института Вудс-Хоул, трехмерные изображения Terra Nova пока еще обрабатываются.

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