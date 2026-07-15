 

HiberTec Homes разрабатывает дома, которые погружаются под землю во время стихийных бедствий

15.07.2026, 13:15, Разное
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История человечества наглядно показывает, что даже самые могущественные государства, обладающие современными технологиями, зачастую бессильны перед масштабными стихийными бедствиями — землетрясениями, наводнениями, ураганами, цунами и пожарами. Единственно, что остается — научиться сводить к минимуму их последствия.

Американский стартап HiberTec Homes разработал технологию, позволяющую владельцам частных домов в регионах, страдающих от торнадо и лесных пожаров, погружать их в подземный бункер.

Процесс погружения активируется через мобильное приложение и длится 15 минут. Гидравлическая система полностью опускает конструкцию под землю, при этом с помощью специального запатентованного механизма происходит автоматическое отсечение всех инженерных коммуникаций и распыление на фасады огнезащитной смеси. После погружения под землю (механизм опускания работает за счет гравитации) над зданием закрывается усиленный потолок.

При отсутствии электропитания подключаются литиевые аккумуляторы, либо погружение дома осуществляется с помощью ручной лебедки. Заглубленное сооружение выдерживает температуру почти 1100 °C в течение нескольких суток.

Важное обстоятельство: погруженный дом нельзя использовать, как убежище, и жильцы должны заранее эвакуироваться. Подземный бункер используется исключительно в качестве места сохранения дома на время стихийного бедствия, чтобы потом было, где жить.

HiberTec Homes предлагает три проекта: одноэтажный дом пл. 150 кв. м. двухэтажный пл. 230 кв. м. и премиум-модель пл. 370 кв. м. Самый дешевый дом будет стоить $2 млн. Окончательная сумма зависит от особенностей участка и объема земляных работ.Источник &#8212 HiberTec Homes


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