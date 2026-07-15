 

Экипаж Fram2 впервые сделал рентгеновские снимки людей в космосе

15.07.2026, 12:33, Разное
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Рентгенография — быстрый и простой метод диагностики. Однако традиционные рентгеновские аппараты очень громоздкие, лучевая нагрузка от них высокая, а изображения во время движения получаются размытыми. Появление серийных портативных аппаратов дало возможность испытать их в космосе. Результаты исследования опубликованы в журнале Radiology. 

В эксперименте принял участие экипаж коммерческой космической миссии Fram2, организованной SpaceX. Трое членов экипажа перед полетом учились пользоваться аппаратом, при этом обучение длилось всего четыре часа. Врачей среди участников не было. 

Также перед полетом специалисты SpaceX испытали оборудование на ударную прочность и его совместимость с космическим кораблем. Перед стартом экипажу сделали снимки кисти, предплечья, живота, таза и грудной клетки.

Миссия началась 31 марта 2025 года. Она продлилась три дня и 14 часов. Во время посадки и извлечения рентгеновский генератор получил поверхностные механические повреждения, но его внутренние компоненты не пострадали. Также не изменились и характеристики рентгеновского излучения.

Во время полета участники эксперимента сами сделали рентгеновские снимки фантома для калибровки, смарт-часов, кисти, предплечья, живота, таза и грудной клетки. Изображения сразу передавались на бортовой компьютер, где их просматривал экипаж. Повторные снимки сделали также по возвращении на Землю.

Рентгеновские снимки оценивали три независимых рентгенолога. По большинству критериев исследователи не нашли существенных различий между снимками, сделанными на Земле и в космосе. Исключением стали снимки грудной клетки, таза и живота, получившие более низкие оценки за позиционирование. Однако эксперты признали снимки диагностически пригодными.

Члены экипажа отметили, что пользоваться рентгеновской системой было просто. Однако они предложили создать надежные механизмы крепления. При этом эксперты пришли к выводу, что лучевая нагрузка на экипаж была сопоставима с нагрузкой при стандартных рентгенологических исследованиях на Земле.

Авторы исследования отмечают, что использовать портативные аппараты можно как для диагностики людей, так и для обследования оборудования. В будущем ученые собираются разработать медицинские стандарты применения технологии. 


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