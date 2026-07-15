 

В Юте мужчина арестован за вооруженное нападение на мусульманина в торговом центре

15.07.2026, 10:01, Разное
  Поддержать в Patreon

В американском штате Юта 48-летний Питер Майкл Ларсен арестован по подозрению в покушении на убийство сотрудника торгового центра Valley Fair Mall в городе Уэст-Вэлли-Сити. Согласно материалам полиции, подозреваемый заявил после задержания, что сознательно выбрал жертвой мусульманина.

Нападение было совершено днем 13 июля. По данным полиции, Ларсен подошел к работавшему в торговом киоске 37-летнему Сайеду Сохаилу Уддину, спросил как его зовут и какую религию он исповедует, а затем попросил бутылку воды. Когда мужчина отвернулся, подозреваемый достал нож и нанес ему многочисленные ранения. Пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии и перенес операцию.

Нападавшего остановили посетители торгового центра. Они повалили его на пол, выбили нож и удерживали до прибытия полиции. Сам Ларсен был госпитализирован с травмами, полученными при задержании, после чего его перевели в тюрьму округа Солт-Лейк.

Как следует из полицейского рапорта, после разъяснения прав Ларсен признался, что намеревался убить Уддина, поскольку тот мусульманин. Он также заявил, что «намерен убивать мусульман» и считает себя «катализатором».

Ларсен помещен под стражу без права освобождения под залог. Его подозревают в покушении на убийство – тяжком преступлении первой степени – и незаконном владении оружием. Формальное обвинительное заключение прокуратура округа пока не подала.

По данным FOX 13, подозреваемый ранее был судим за поджог и нападение на сотрудника полиции. В 2022 году он угрожал из ружья пожарным и полицейским, прибывшим к его дому после того, как он поджег собственный двор. Ларсен был приговорен к тюремному сроку, но в январе 2025 года вышел из тюрьмы условно-досрочно и на момент нападения оставался под надзором.

Сайед Уддин – отец двух маленьких детей. Его коллеги организовали сбор средств на лечение и поддержку семьи.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

15.07 / Рифовые рыбки вступили в симбиоз с червями и поселились в их жабрах

15.07 / В Китае создают лазерную систему передачи энергии для будущей лунной колонии

15.07 / Новость о трёх жителях Магадана, бросивших пить после 2022 года, оказалась фейком

15.07 / Паукообразные помогли выяснить, как в природе возникла отцовская забота о потомстве

15.07 / Макрон наградил Стармера орденом Почетного легиона

15.07 / Исследование 214 тысяч человек выявило разные риски деменции для разных стран

15.07 / Украинские силы заявили об атаке на 20 судов российского «теневого флота» в Черном море

15.07 / Кошки заразили токсоплазмозом уже треть всего человечества — но нужно ли с ним бороться?

15.07 / ВСУ — ночью перехвачены 101 из 122 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — сбиты 93 беспилотника

15.07 / Армия РФ нанесла удар по Одессе и Черниговской области, есть жертвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике