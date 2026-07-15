 

Суд оправдал москвича, слившего бензин у автомобиля посольства Германии

15.07.2026, 11:18, Разное
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Басманный районный суд оправдал 28-летнего уроженца столицы Василия В., обвиняемого в похищении бензина марки Аи-95 из бака автомобиля с дипломатическими номерами ФРГ. 

Охранник немецкого диппредставительства заметил, как в ночь на 14 июля неизвестный производил действия под днищем автомобиля. Он не стал вмешиваться и вызвал полицию. Сотрудники правопорядка задержали непрошенного гостя с канистрой бензина и доставили в отделение. Согласно формулировке из протокола, правонарушитель отрицал политическую составляющую в своём поступке и называл его «бытовым актом».

Несмотря на протесты немецкой стороны, требовавшей наказать мужчину по статье 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угроза его совершения), правоохранители возбудили дело по статье 158 УК РФ (кража).

Басманный суд, изучив все обстоятельства дела, принял решение оправдать обвиняемого.

«Учитывая смягчающие обстоятельства, а именно правовой статус недружественного государства Федеративная Республика Германия, провокационные действия дипломатов посольства ФРГ, а также топливный дефицит на территории Российской Федерации, признать гражданина невиновным и освободить в зале суда», – говорится в решении суда.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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