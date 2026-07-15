«Я вас предупреждал с этой трибуны, когда его дед получил власть»: 101-летний сенатор осудил бессменное правление Ким Чен Ына

101-летний сенатор-демократ Юджин Хэллоран заявил, что ещё в 1948 году предупреждал коллег об опасности установления династического режима на Корейском полуострове. По словам политика, именно США допустили «бесконечное и безальтернативное правление Кимов».

Хэллоран, заставший администрацию Трумэна, напомнил, что лично писал докладную записку госсекретарю с рекомендацией не допускать концентрации власти в руках Ким Ир Сена, однако тогдашний Вашингтон, увлечённый планом Маршалла, проигнорировал предостережения. Сенатор уточнил, что дожил до правления третьего поколения семейства Кимов исключительно из упрямства и желания однажды сказать «Говорил я вам».

Журналисты подсчитали, что за время политической карьеры Хэллорана сменились 13 американских президентов, 17 спикеров палаты представителей и 22 модели правительственного лимузина, тогда как в Пхеньяне за этот же период изменилась только причёска верховного руководителя, но не его фамилия.

«Тогда никто не слушал, все говорили: «Займись лучше коммунизмом на Кубе, это модно». Теперь у нас уже третий Ким, а я всё ещё здесь. Я пережил Ким Ир Сена, пережил Ким Чен Ира, и чувствую, что переживу ещё и этого, а потом будет ещё один Ким», – сказал он.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro