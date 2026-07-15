 

«Я вас предупреждал с этой трибуны, когда его дед получил власть»: 101-летний сенатор осудил бессменное правление Ким Чен Ына

15.07.2026, 13:19, Разное
  Поддержать в Patreon

101-летний сенатор-демократ Юджин Хэллоран заявил, что ещё в 1948 году предупреждал коллег об опасности установления династического режима на Корейском полуострове. По словам политика, именно США допустили «бесконечное и безальтернативное правление Кимов». 

Хэллоран, заставший администрацию Трумэна, напомнил, что лично писал докладную записку госсекретарю с рекомендацией не допускать концентрации власти в руках Ким Ир Сена, однако тогдашний Вашингтон, увлечённый планом Маршалла, проигнорировал предостережения. Сенатор уточнил, что дожил до правления третьего поколения семейства Кимов исключительно из упрямства и желания однажды сказать «Говорил я вам».

Журналисты подсчитали, что за время политической карьеры Хэллорана сменились 13 американских президентов, 17 спикеров палаты представителей и 22 модели правительственного лимузина, тогда как в Пхеньяне за этот же период изменилась только причёска верховного руководителя, но не его фамилия.

«Тогда никто не слушал, все говорили: «Займись лучше коммунизмом на Кубе, это модно». Теперь у нас уже третий Ким, а я всё ещё здесь. Я пережил Ким Ир Сена, пережил Ким Чен Ира, и чувствую, что переживу ещё и этого, а потом будет ещё один Ким», – сказал он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

15.07 / HiberTec Homes разрабатывает дома, которые погружаются под землю во время стихийных бедствий

15.07 / Пластиковая пробка стала плотом для трех сотен организмов в путешествии из тропиков в Японию

15.07 / Экипаж Fram2 впервые сделал рентгеновские снимки людей в космосе

15.07 / Ученые впервые оценили мировую смертность от наночастиц в воздухе

15.07 / Квантовый «отскок» помог объяснить, почему ранняя Вселенная стала однородной

15.07 / ЕС продлит временную защиту украинцев до марта 2028 года, но ограничит ее для новых военнообязанных

15.07 / Суд оправдал москвича, слившего бензин у автомобиля посольства Германии

15.07 / Гибралтар и Испания отменили пограничный контроль

15.07 / Рифовые рыбки вступили в симбиоз с червями и поселились в их жабрах

15.07 / В Китае создают лазерную систему передачи энергии для будущей лунной колонии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике