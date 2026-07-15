Врачи испытали схему лечения нарушений сна у работников Арктики

Неврологи Тюменского медицинского университета провели исследование с участием 42 вахтовых рабочих с трудовым стажем в Ямало-Ненецком автономном округе от двух до 15 лет. Инструментальные тесты и опрос показали, что более 90 процентов из них столкнулись с проблемами сна, вызванными нарушением циркадного ритма.

Ученые исследовали, как на состояние пациентов влияет прием препаратов, нормализующих циркадные ритмы: мелатонина (в дозе от трех до шести миллиграммов в сутки в течение месяца) и агомелатина (25–50 миллиграммов в сутки). Агомелатин добавляли тем, у кого нарушение сна сочеталось с выраженной тревогой и депрессией.

— Предложенная схема лечения продемонстрировала многообещающие результаты. При этом мы выявили четкую дифференциацию: чем дольше человек работает на Севере, тем хуже он спит и тем хуже отвечает на терапию. У тех, кто трудился в Арктике два–три года, показатель качества сна PSQI улучшился на 6,8 балла. У работников с арктическим стажем более десяти лет — всего на 3,9 балла. Мы связываем это с тем, что у последних чаще встречаются тревожно-депрессивные расстройства и вегетативная дисфункция, требующие комбинированного подхода. В первые годы работы адаптационные механизмы еще сохраняются, а спустя десятилетие циркадные нарушения становятся следствием истощения адаптационно-компенсаторных механизмов нервной системы, — рассказала заведующая кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии Тюменского медицинского университета, д.м.н., профессор Оксана Кичерова.

Одним из типичных участников исследования стал 44-летний машинист буровой установки, случай которого авторы описали в журнале «Эффективная фармакотерапия». В течение девяти лет он работал на Ямале вахтами: месяц на месторождении, месяц дома. У мужчины были серьезные нарушения: он засыпал через полтора–два часа, просыпался в три–четыре утра и больше не мог уснуть, днем страдал от сонливости, рассеянности, тревоги. Врачи диагностировали хроническую инсомнию и смешанное тревожно-депрессивное расстройство, вызванные сбоем внутренних часов.

Пациенту назначили комбинированную терапию: мелатонин пролонгированного действия (три миллиграмма) и агомелатин (25 миллиграммов) на ночь. Уже через месяц показатели качества сна улучшились почти вдвое, а тревожность снизилась до легкой степени. Контрольное обследование пришлось на пик полярного дня, когда солнце не заходит круглосуточно. Несмотря на это, показатель качества сна улучшился с 17 до 5 баллов (что соответствует хорошему сну), восстановились концентрация внимания и настроение.

Неврологи подчеркивают: при проведении исследования участники получали медицинские препараты не в сравнении друг с другом, а последовательно, поэтому пока невозможно точно разделить вклад каждого из них в итоговое улучшение. Кроме того, врачи обращают внимание на то, что исследование носило наблюдательный характер, без контрольной группы и рандомизации, поэтому полученные результаты, хотя и являются обнадеживающими, требуют подтверждения в дальнейших рандомизированных контролируемых исследованиях.

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