ЕС продлит временную защиту украинцев до марта 2028 года, но ограничит ее для новых военнообязанных

Страны Евросоюза достигли политического соглашения о продлении временной защиты для беженцев из Украины еще на год – до 4 марта 2028 года. Одновременно ЕС намерен изменить условия предоставления статуса новым заявителям, на которых распространяются обязанности военной службы на Украине, сообщается на сайте Совета ЕС.

Временная защита будет предоставляться новым заявителям только при условии, что они смогут подтвердить соблюдение украинских правил воинской обязанности. В качестве подтверждения Совет ЕС приводит, в частности, отметку украинских властей о законном пересечении границы или документ – бумажный или электронный – об освобождении от военной службы или выполнении соответствующих обязанностей.

Ограничение не затронет более четырех миллионов украинцев, которые уже пользуются временной защитой в странах Евросоюза. Оно будет распространяться только на тех, кто обратится за этим статусом после вступления нового решения в силу.

Механизм временной защиты дает право на проживание в стране ЕС, доступ к рынку труда, жилью, медицинской и социальной помощи, а детям – к образованию. Он был введен в марте 2022 года после полномасштабного вторжения РФ и в настоящее время действует до 4 марта 2027 года. По данным ЕС, на конец мая 2026 года этим статусом пользовались около 4,38 миллиона человек.

Совет ЕС пока достиг политического соглашения, но еще не завершил юридическую процедуру. Формальное решение должно быть принято в ближайшие недели, после чего его опубликуют в Официальном журнале Евросоюза. Оно вступит в силу на следующий день после публикации.

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