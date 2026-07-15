В Китае создают лазерную систему передачи энергии для будущей лунной колонии

Ученые из Харбинского технологического института спроектировали систему беспроводной передачи энергии, специально адаптированную для работы в условиях полярных регионов Луны. Она должна стать альтернативой солнечным панелям и аккумуляторам для техники, которая будет работать внутри лунных кратеров. Вместо того, чтобы таскать с собой громоздкие и тяжелые батареи, китайские луноходы будут получать энергию по лазерному лучу.

Это не столько инновация, сколько узкая оптимизация – ни повторить, ни масштабировать технологию не выйдет, она предназначена только для работы в конкретном регионе Луны. На полюсах солнечные лучи не могут проникнуть внутрь кратеров, освещенными остаются только вершины их внешних колец. Благодаря этому внутри кратеров постоянно царит жуткий холод, а значит – именно там с наибольшей вероятностью будут обнаружены запасы ценного водяного льда.

Китайские луноходы будут работать практически в полной темноте — для большей экономии энергии. Они не смогут далеко уехать от передатчика, по расчетам оптимальная передача энергии возможна на расстояние до 5 км. КПД системы тоже невелико — его удалось поднять с 18 % лишь до 24 %. Зато в ходе моделирования ученым удалось увеличить связность системы с 40 % до почти 100 % – это уже не экспериментальная технология, а готовое решение. В ходе моделирования использовались данные с зонда НАСА в районе кратере Шеклтона, одного из наиболее многообещающих мест для создания лунной колонии.Источник — South China Morning Post

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