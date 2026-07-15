Макрон наградил Стармера орденом Почетного легиона

Президент Франции Эммануэль Макрон вручил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру орден Почетного легиона – высшую государственную награду Франции. Церемония состоялась 14 июля в Париже после последнего для Стармера заседания «Коалиции добровольцев», объединяющей страны, поддерживающие Украину.

Награда была вручена за вклад британского премьера в укрепление европейской безопасности после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Стармер тесно сотрудничал с Макроном по украинскому вопросу и участвовал в создании «Коалиции добровольцев», сопредседателями которой стали Великобритания и Франция.

«Помимо всего этого, я благодарен вам за ваше личное лидерство и преданность – разумеется, вашей стране, но также безопасности нашей Европы и Украины, двусторонним отношениям и вашей честности», – заявил Макрон.

Стармер стал первым действующим премьер-министром Великобритании, получившим орден Почетного легиона из рук президента Франции. Награждение прошло во время его последнего зарубежного визита перед запланированной отставкой с поста главы британского правительства.

Во время визита Стармер принял участие в мероприятиях по случаю Дня взятия Бастилии. В параде в Париже участвовали военнослужащие стран «Коалиции добровольцев», в том числе украинские военные.

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