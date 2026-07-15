Новость о трёх жителях Магадана, бросивших пить после 2022 года, оказалась фейком

Недавно разошедшееся в Сети сообщение о том, что в Магадане найдены трое граждан, полностью отказавшихся от употребления алкоголя после 2022 года, признано недостоверным. Пресс-служба городской администрации опровергла информацию, назвав её провокацией и «циничной попыткой дискредитации сложившихся традиций региона».

В ходе проверки выяснилось, что все трое якобы завязавших магаданцев на самом деле просто по ошибке купили по бутылке безалкогольного пива, а один из них и вовсе оказался заезжим командировочным из Якутска. Главный нарколог области пояснил, что статистическая вероятность полного отказа трёх взрослых мужчин от спиртного в климатических условиях Магадана стремится к нулю и противоречит законам биологии. Эксперт сравнил подобные утверждения с попыткой доказать существование вечного двигателя или снежного человека, подчеркнув, что ни один случай добровольной трезвости не был подтверждён лабораторно. В администрации добавили, что даже если бы такие люди нашлись, их пришлось бы изолировать в научном институте для изучения аномалии.

«Мы изучили личные дела – все трое живы, здоровы и продолжают соблюдать северный режим гидратации, – заявил глава местного отделения статистики. – Фейк был распространён некими московскими журналистами, которые никогда не были дальше МКАДа и искренне верят, что Колыма – это такой ретрит для велнес-блогеров. Настоящий магаданец не бросает пить, он просто иногда делает паузу, чтобы поесть».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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