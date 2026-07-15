 

Паукообразные помогли выяснить, как в природе возникла отцовская забота о потомстве

15.07.2026, 9:03, Разное
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Масштабное исследование провела международная группа биологов во главе со специалистами из Университета Сан-Паулу (Бразилия). В качестве объекта изучения выбрали сенокосцев — паукообразных, известных как косиножки. Их можно встретить на даче или в лесу и принять за пауков с очень длинными ногами и крошечным телом, но биологически они сильно отличаются от пауков: сенокосцы ведут ночной образ жизни, не плетут паутину и не имеют яда.

Эти существа, которых насчитывается более 6900 видов, представляют собой идеальную модель для изучения отцовства в природе. На долю этой группы приходится всего 0,6% от всего разнообразия членистоногих. Однако именно они удерживают рекорд: в этой группе сосредоточено больше половины всех известных науке случаев самостоятельного появления отцовской заботы среди паукообразных, что делает их уникальным исключением в животном мире.

Исследователи установили, что материнская и отцовская забота развивались по совершенно разным сценариям. Если самки начинали охранять потомство только в тех семействах, где до этого вообще никто не заботился о яйцах, то самцы шли двумя путями.

В одних случаях они брали на себя защиту потомства «с нуля», в других — заменяли на посту самок, которые, в свою очередь, уже практиковали охрану кладки яиц. По мнению биологов, такая смена ролей связана с половым отбором: самки сенокосцев охотнее спариваются с теми самцами, которые уже заняты охраной чужих яиц, поскольку это доказывает их надежность как будущих защитников потомства.

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Разгадать эволюционный механизм ученым помог волонтерский сбор данных, а именно — привлечение огромного числа любителей природы через платформу iNaturalist. За предыдущие 90 лет профессиональные зоологи описали родительскую заботу всего у 80 видов сенокосцев. С помощью фотографий, присланных любителями природы со всего мира, исследователи всего за два дня нашли подтверждения заботы еще у 62 видов, увеличив научную базу почти в два раза.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Zoological Journal of the Linnean Society, подчеркнули, что гражданская наука совершает революцию в биологии, позволяя ученым со скромными бюджетами проводить масштабные исследования глобального уровня без дорогостоящих экспедиций и посещения мировых музеев.


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