 

Кошки заразили токсоплазмозом уже треть всего человечества — но нужно ли с ним бороться?

15.07.2026, 8:15, Разное
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Медицинское сообщество стоит на распутье – решается вопрос, надо ли создавать средство для искоренения токсоплазмоза? С одной стороны, это крайне заразное заболевание и по статистике уже каждый третий человек на планете является носителем паразита, не подозревая об этом. С другой – люди потому и не подозревают, что при нормальном или даже слабом иммунитете данная болезнь никак себя не проявляет, а потому и не мешает жить. Тогда зачем с ней бороться?

Главная проблема токсоплазмоза в том, что мы до сих пор не можем понять механизмы его ключевых факторов. Например, многократно подтверждено, что паразит воздействует на мозг зараженного грызуна, делает его «наглым и смелым», чтобы тот с большей вероятностью стал обедом для кошки. А созревает микроб именно в кошачьем организме. Внутри человека паразит зачастую дремлет, но если у заразившегося уже были проблемы с психикой – они, скорее всего, усилятся. Но все еще непонятно, как это происходит и почему.

Даже если вы не любитель кошек, заразиться токсоплазмом проще простого. Лучше всего микроб чувствует себя во влажном и жарком климате, поэтому если во Франции уровень заражения населения около 50%, то в Бразилии — уже более 80 %. Очень часто люди заражаются при употреблении недостаточно проваренного или прожаренного мяса. Или если игнорируют гигиену – паразит распространяется через кошачьи фекалии, а потому не почищенный вовремя лоток запросто может стать источником заразы.

Современная медицина легко выявляет токсоплазмоз, особенно в случае появления каких-то его осложнений. И подавляющее большинство людей без проблем переносят лечение. Пугает, скорее, отсутствие контроля над ситуацией и неопределенность. Чрезмерные меры борьбы с пока еще безвредным паразитом могут заставить его измениться – как это уже происходит с супербактериями, которые стремительно формируют устойчивость к антибиотикам. Не лучше ли оставить не слишком опасный микроб и кошек в покое?Источник &#8212 The Conversation


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