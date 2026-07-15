В США инженера иранского происхождения признали виновным в незаконной передаче технологий Ирану

Федеральный суд в Бостоне признал 43-летнего Махди Мохаммада Садеги виновным в участии в схеме незаконного экспорта в Иран сложных электронных компонентов. Об этом сообщило министерство юстиции США.

Махди Садеги, имеющий гражданство США и Ирана и проживающий в городе Нэтик, штат Массачусетс, был признан виновным по трем пунктам обвинения: в сговоре с целью нарушения американских санкций против Ирана и в двух эпизодах незаконной передачи товаров и технологий. Решение было вынесено после 14-дневного процесса с участием присяжных. Еще по двум пунктам обвинения его оправдали.

По версии обвинения, Садеги работал в американской компании, производящей электронные компоненты, и помогал организовывать поставки в Иран американской продукции, подпадающей под экспортный контроль. В числе поставленных компонентов минюст называет акселерометры, гироскопы и инерциальные измерительные модули, используемые в системах навигации.

Поставки осуществлялись через зарегистрированную в Швейцарии компанию Illumove. Американские власти считают ее структурой, созданной для обхода санкций в интересах иранской компании San’at Danesh Rahpooyan Aflak, или SDRA. Ее основателем является второй фигурант дела, иранский предприниматель Мохаммад Абедини.

Согласно материалам дела, часть компонентов была предназначена для навигационной системы Sepehr, разработанной SDRA. Министерство юстиции США утверждает, что эта система применяется в иранских ударных беспилотниках, а также может использоваться в крылатых и баллистических ракетах. По данным обвинения, в 2021-2022 годах около 99% продаж системы Sepehr приходилось на аэрокосмические силы «Корпуса стражей исламской революции».

В материалах минюста SDRA также связывается с навигационной системой беспилотника Shahed, использованного при нападении на американскую базу Tower 22 в Иордании 28 января 2024 года. В результате атаки погибли трое военнослужащих США, более 40 получили ранения. При этом Садеги не обвинялся в причастности к самому нападению.

Абедини был задержан в Италии по американскому ордеру, но в январе 2025 года итальянские власти освободили его, после чего он вернулся в Иран. В США его продолжают считать скрывающимся от правосудия.

Приговор Садеги должен быть вынесен 13 октября 2026 года. По каждому из трех пунктов, по которым он признан виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы, до трех лет последующего надзора и штраф до миллиона долларов.

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