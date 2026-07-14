 

Под Петербургом забил коньячный фонтан

14.07.2026, 16:18, Разное
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В лесопарке Оккервиль в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области в ночь на 14 июля начал бить фонтан с жидкостью коричневого цвета и характерным запахом крепкого алкоголя.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно провели анализ материалов и пришли к сенсационному выводу – впервые в истории обнаружен природный источник коньяка.

«Видимо, в мезозой или кайнозой на этих землях были обширные виноградники, плоды которых начали бродить и в итоге мы имеем несколько пластов отменного коньяка», – сказал профессор СПБГУ Олег Соколов.  

Эксперты считают, что подземных запасов крепкого напитка хватит минимум на 100 лет. В настоящий момент «коньячный фонтан» оцеплен, однако некоторые местные жители успели прикоснуться к источники. Попробовавшие напиток граждане отмечают его высокие вкусовые характеристики и отсутствие похмелья.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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