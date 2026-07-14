 

«Отдали на аутсорс в VK Group»: инсайдер рассказал, почему «Яндекс.Музыка» получила такой интерфейс

14.07.2026, 13:18, Разное
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Нынешний интерфейс сервиса «Яндекс.Музыка» создавался на аутсорсе сотрудниками VK Group – об этом заявил инсайдер в команде разработчиков. Более того, за проект отвечала инклюзивная группа, в которую входят работники с расстройствами аутистического спектра, ограниченными возможностями зрения и мизантропическими акцентуациями характера.

Источник не стал объяснять, почему редизайн отдали на сторону, но заверил, что к текущему результату пришли без всякого злого умысла.

«Ходили слухи, что они специально такой интерфейс нам сделали – всё-таки конкуренты. Смею заверить, что нет, никакого злого умысла не было, просто у них всё так получается. Посмотрите на сам VK, во что он превратился с 2022 года», – добавил собеседник издания.

Несмотря на то, что пользователи сервиса оценили редизайн однозначно негативно, команда VK Group в своих лучших традициях рекомендовала игнорировать пользовательский опыт и ориентироваться на метрики для начальства, составленные опять же аналитиками VK Group. В «Яндексе», по слухам, действительно не планируют исправлять ситуацию – дело в том, что музыкальный сервис всё равно планируется закрыть.

«Скоро вся библиотека будет состоять из музыки 100-200 рекомендованных сверху исполнителей, – пояснил инсайдер. – И то, это наполовину будут цензурированные версии старых треков, такие как «Для никого» Агаты Кристи, «Я так люблю свою страну и уважаю государство» группы Lumen, «Арзамас» Крематория (бывшая песня «Амстердам» – прим. ред.) и подобные. В этих условиях остаётся мало смысла поддерживать сервис на плаву».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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