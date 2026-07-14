Муравьиный Эльдорадо: ученые обнаружили 29 новых видов муравьев в Адыгее

Адыгея — уникальное место. На ее территории соседствуют сухие степи, реликтовые колхидские леса, горные луга и заснеженные вершины. Для муравьев это настоящий рай: здесь можно встретить и теплолюбивых южан, и горных жителей, и лесных обитателей. Но до недавнего времени никто толком не знал, кто именно здесь живет.

Российские ученые, в числе которых был сотрудник Академии биологии и медицины Д.И. Ивановского ЮФУ и ЮНЦ РАН Дмитрий Шевченко, Заурбек Юсупов из Института экологии горных территорий РАН и Михаил Шаповалов из Адыгейского госуниверситета, решили восполнить этот пробел. Они проанализировали собственные сборы, музейные коллекции и даже архивные рукописи Константина Арнольди, который собирал муравьев в этих местах еще в 1930-х годах. В итоге ученым удалось собрать полный список муравьев, обитающих на территории Адыгеи.

Так, из 50 видов, которые сейчас известны в Адыгее, 29 ученые зафиксировали здесь впервые. Среди них — целый ряд редких и малоизученных форм. Например, муравей Temnothorax arnoldii, который встречается только в субальпийском поясе плато Лаго-Наки и больше нигде в мире. Или Aphaenogaster subterranea — вид, характерный для средиземноморских лесов и найденный в горной части Адыгеи на высоте до 1300 метров. А еще Solenopsis fugax — крошечный муравей-«воришка», который селится рядом с гнездами крупных видов и ворует у них расплод.

По итогам анализа оказалось, что фауна муравьев Адыгеи неоднородна по своему происхождению. Около 65% видов — широко распространенные палеарктические и евро-сибирские формы. Но почти треть — региональные эндемики или виды с балкано-малоазиатским распространением. Это значит, что Адыгея служит мостом между фаунами Закавказья и Северного Кавказа, а ее горные леса хранят древнюю колхидскую биоту, сохранившуюся здесь с доледниковых времен.

С точки зрения экологии, большинство муравьев региона живут на поверхности почвы и собирают мертвых насекомых — таких 64%. Еще 18% обитают на деревьях. Интересно, что 82% видов ведут свободный образ жизни, а 10% — временные социальные паразиты, которые захватывают гнезда других муравьев.

«Республика Адыгея — это уникальный природный полигон, где на относительно небольшой территории встречаются виды с совершенно разным происхождением: от средиземноморских и балканских до типично палеарктических. Мы впервые составили полный аннотированный список муравьев региона и показали, что почти 60% видов были известны здесь ранее лишь фрагментарно или не были зафиксированы вовсе. Особенно интересным оказалось плато Лаго-Наки, где мы обнаружили узколокальный эндемик Temnothorax arnoldii, а также ряд других редких видов, приуроченных к субальпийскому поясу. Это подтверждает, что горные экосистемы Западного Кавказа — не только живые музеи древней биоты, но и центры видообразования, требующие особой охраны», — комментирует один из авторов исследования Дмитрий Шевченко.

Результаты исследования опубликованы в журнале Entomological Review. Работа имеет не только научное, но и природоохранное значение. Адыгея — один из немногих регионов России, где сохранились участки реликтовых колхидских лесов. Обнаружение здесь редких и эндемичных видов муравьев подчеркивает, насколько важно сохранять эти экосистемы. Кроме того, полученные данные лягут в основу мониторинга климатических изменений: муравьи — отличные индикаторы состояния окружающей среды.

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