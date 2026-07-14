 

Парламент Венгрии проголосовал за отставку президента и четырех членов Конституционного суда

14.07.2026, 12:01, Разное
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Парламент Венгрии проголосовал за пакет поправок к конституции, предусматривающих, в том числе, отставку главы государства Тамаша Шуйока. В поддержку инициативы проголосовали 139 депутатов, против – шестеро.

Шуйок – ставленник лидера партии Fidesz Виктора Орбана, бывшего главы правительства Венгрии. Ее фракция в знак протеста не приняла участие в голосовании. Так же поступили и депутаты от Христианско-демократической народной партии.

Другая поправка ограничивает 12 годами срок работы депутатом, а еще одна повлечет за собой увольнение четырех членов Конституционного суда. Для вступления в силу пакет должен быть подписан самим президентом.


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